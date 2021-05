CorSport - ADL può blindare Koulibaly e Fabian con la Champions: lo scenario

CALCIO NAPOLI - Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli in caso di Champions potrebbe non cedere Koulibaly e Fabian: "E Adl, che nei diciassette anni di Napoli, partendo dalla serie C, ha infilato già sei tour in Champions, potrebbe pensare di riavviare un ciclo, semmai difendendo Koulibaly o Fabian Ruiz o entrambi, e spargendo idee nel progetto che già abbonda di talento e non ha risparmiato investimenti: c’è una squadra carica di materia grigia e di piedi buoni e una spruzzata di danaro fresco, nonostante la bontà del bilancio, diventerebbe ulteriore propellente".