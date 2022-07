CorSport - Addio Koulibaly: il Napoli monitora 4 nomi

Chi potrebbe essere l'erede di Koulibaly al Napoli? L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive di quattro nomi che il club starebbe monitorando qualora Kalidou decidesse di andare a giocare all'estero.

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport:

"Un ipotetico post-KK: è in questo senso che bisogna inquadrare il sondaggio per Nikola Milenkovic, difensore centrale serbo della Fiorentina. Guarda caso gestito da Ramadani: in un solo concetto, il medesimo manager di Kalidou. Il signor Fali toglierebbe e il signor Fali metterebbe.

E' una soluzione, una pista mica facile considerando che anche la Juve e l'Inter sono sul giocatore, ma comunque una storia concreta. E ancora: Kim Min-jae, gigante coreano del Fenerbahçe; Marcos Senesi, argentino del Feyenoord; e Piero Hincapié, ecuadoriano del Leverkusen".