CorSport - A Spalletti mancano due giocatori preziosi ma non vede l'ora di far esplodere tutto il talento di Ounas

Napoli calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Spalletti: "Gli mancano ancora giocatori preziosi come Demme e Mertens, gli manca ancora il vero Zielinski, forse ha appena recuperato (con la splendida rete di Udine) il miglior Lozano e sta aspettando di far esplodere definitivamente Ounas: quando li avrà tutti al massimo lo spettacolo farà un altro salto avanti. Cinque partite, compresa quella straordinaria di Leicester, e il primo posto a punteggio pieno in campionato possono diventare la premessa di una grande stagione"