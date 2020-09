CorSera - Roma su Milik più Mandzukic se parte Dzeko: le cifre

Ultimissime calcio mercato - L’effetto Friedkin smuove il mercato, adesso la Roma può affondare i colpi e il Napoli attende l'offerta giusta per lasciar andare Arkadiusz Milik.

L'edizione odierna del Corriere della Sera scrive:

"La Roma deve anche risolvere la questione attaccante. In attesa di capire se il centravanti sarà Dzeko oppure Milik (con il bosniaco dirottato alla Juve), il club giallorosso sta pensando a Mandzukic per completare il reparto. Per una questione di peso degli ingaggi — Dzeko guadagna 7,5 l’anno, Milik ne prenderebbe 4,5 — il croato sarebbe raggiungibile più facilmente se arrivasse il polacco dal Napoli".