CorSera - Pare che De Laurentiis si sia attivato sul tema del centro sportivo

Napoli - L'edizione odierna del Corriere della Sera scrive sulle parole di Antonio Conte in conferenza stampa sul tema infrastrutture del club:

"I fatti a Napoli lo hanno effettivamente dimostrato, Conte non si lamenta del mercato «povero», piuttosto insiste su un altro concetto, altrettanto importante. «Sono qui per aiutare il club a crescere, l’ho fatto ovunque. Qui non serve comprare a tutti i costi un giocatore da 50 milioni. Qui manca un centro sportivo, non c’è un settore giovanile». Eccolo, il vulnus storico della presidenza De Laurentiis (per la cronaca, il presidente pare abbia cominciato ad attivarsi sul tema)".