CorSera - Leicester-Napoli, Insigne recuperato: potrebbe partire dal 1'

Napoli Calcio - Avvenuto l'esordio in Champions League, stasera le italiane si tuffano invece nelle altre competizioni continentali.

Napoli e Lazio in Europa League, Roma in Conference League. Le altre tre italiane di coppa debuttano stasera nei gironi: in trasferta le prime due (gli azzurri a Leicester, i biancocelesti a Istanbul con il Galatasaray); in casa i giallorossi contro il Cska Sofia. Sono attesi turnover più o meno ampi.

Il Napoli recupera Insigne, partito per l’Inghilterra con i compagni, che potrebbe partire titolare