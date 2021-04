CorSera - Gattuso a fine anno va via, ma vuole farlo rispondendo sul campo alle tantissime critiche ricevute

Il Napoli dai due volti ha la meglio sul Crotone e rilancia le ambizioni Champions. Ma la fatica che compie per vincere la partita impensierisce Gattuso come racconta il Corriere della Sera.

“A fine stagione le strade tra staff tecnico e club si divideranno e Ringhio intende andar via rispondendo sul campo alle tantissime critiche ricevute in questa stagione. Il pareggio del derby di Torino è stato il secondo regalo di Pasqua, il primo lo ha servito su un piatto d’argento Giovanni Di Lorenzo, difensore, che allo stadio Maradona ha rimesso in piedi la vittoria”