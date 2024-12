CorSera esalta il Napoli: certezze in ogni reparto, anche Lukaku cresce di condizione

Ultimissime Calcio Napoli - Vittoria netta e significativa per gli azzurri a Torino che mantengono così la vetta della classifica.

Il Corriere della Sera esalta gli azzurri in ogni reparto:

Napoli con tante certezze in tutti i reparti: dietro Rrahmani e Buongiorno puliscono ogni tipo di pallone, mentre Di Lorenzo e Olivera garantiscono un ottimo livello in entrambe le fasi; in mezzo al campo Anguissa va di vanga che è un piacere, Lobotka legge il gioco come pochi e McTominay fa tutto, e bene; infine, in avanti, Lukaku cresce di condizione, Politano è infaticabile e Kvara entra nelle azioni più importanti.