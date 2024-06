CorSera - Conte ha chiesto di trattenere Di Lorenzo: confronto tra i due, il mister lo vede alla Darmian

Calciomercato SSC Napoli - Il prossimo allenatore del Napoli Antonio Conte ha chiesto di trattenere il capitano Giovanni Di Lorenzo, come racconta l'edizione odierna del Corriere della Sera.

Conte vuole tenere Di Lorenzo

Giovanni Di Lorenzo per caratteristiche generali rappresenterebbe "una risorsa preziosa nel nuovo corso tattico: Di Lorenzo è un affidabilissimo esterno a tutto campo, capace anche di agire sul centro-destra in una difesa a tre; tipo Darmian all’Inter per intenderci. Tecnico e giocatore si sarebbero già confrontati in questi giorni"