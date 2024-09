Corse, ripetute, accelerazioni, palestra e regime alimentare ad hoc: Coratti e Ancora preparano Lukaku e Neres alla perfezione

Napoli - A Castel Volturno si lavora sotto lo sguardo vigile del preparatore atletico Costantino Coratti e del nutrizionista Tiberio Ancora. Corse, ripetute, accelerazioni, sedute in palestra, pesi ed un regime alimentare ad hoc. Questo il lavoro di Lukaku. Copia-incolla anche per il brasiliano Neres. L'attaccante paulista era giunto qualche giorno prima in azzurro, ma aveva comunque bisogno di trovare le condizioni migliori e questa settimana di stop forzato del campionato è arrivata a pennello. Lo scrive Il Mattino.