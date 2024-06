CorrSera - Kvaratskhelia è pronto a diventare l'Osimhen del Napoli

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi del Corriere della Sera fa il punto della situazione in merito al futuro di Khvicha Kvaratskhelia:

"Ha apprezzato, alla telefonata con Conte doveva seguire l’interessamento del club, ma non ha sciolto completamente le riserve. Il georgiano sarà nel Napoli quello che finora è stato Osimhen, in tutti i sensi. Proprio la differenza di trattamento con il nigeriano, 10 milioni l’anno, ha reso i rapporti più tesi. Il centravanti è in partenza, per Kvara è pronto un ritorno da top. Lui rifletterà, sapendo che non è in vendita. Il contratto lo vincola".