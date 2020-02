Corriere di Torino - San Paolo stadio speciale per Belotti: stasera raggiungerà un traguardo importante

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere di Torino scrive su Belotti: "Uno stadio speciale per il Gallo Belotti. Che dopo il rinvio di Torino-Parma, taglierà il traguardo delle duecento partite in serie A proprio sullo stesso campo dove segnò la prima rete nel massimo campionato, anzi le prime due: mercoledì 24 settembre 2014, turno infrasettimanale, il suo Palermo strappò con una doppia rimonta un punto d’oro in una partita finita 3-3, prime creste alzate in serie A per il colpo di testa del momentaneo 2-1 e poi per festeggiare la rete finale su assist di Paulo Dybala. Una notte magica, da provare a replicare possibilmente stasera, quando il Toro più ne ha bisogno".