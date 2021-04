Corriere della Sera - Roma su Sarri, è più di un Piano B: con lui potrebbe arrivare Jorginho

Ultime notizie calciomercato. Oggi il Corriere della Sera fa il punto sul valzer di allenatori che si prospetta in estate e si focalizza sul futuro di Maurizio Sarri, che potrebbe accasarsi alla Roma. Fonseca, infatti, ha una clausola per la conferma in caso di qualificazione alla Champions League, ma tutto è possibile perché l'allenatore portoghese potrebbe accettare le avances del Benfica.

Roma su Sarri

Maurizio Sarri alla Roma è molto più che un piano-B. L’ex allenatore di Empoli, Napoli, Chelsea e Juventus ha guadagnato via via il primo posto nella lista dei Friedkin. Sarri ha una grandissima voglia di riprendere ad allenare e di farlo in Italia, dove sente che il suo lavoro può essere svolto al meglio.

La «rosa» è gradita a Sarri. Ci sono molti giocatori funzionali al suo calcio. Predilige la difesa a 4 ma non è un integralista e un giocatore con le qualità di Spinazzola può sempre trovare posto. A centrocampo sia Pellegrini che Zaniolo potrebbero giocare da mezzali, con un regista puro. Diawara non aveva convinto Sarri a Napoli e Villar è bravo ma inesperto ai massimi livelli. Uno dei due/tre leader necessari può essere Jorginho. In più servono un portiere e un attaccante. Ma se dovesse tronare a casa Under, non riscattato dal Leicester, Sarri di sicuro non si metterebbe a piangere.