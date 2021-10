Napoli calcio - Giancarlo Corradini ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport: "Di questo Napoli mi sorprende l'applicazione a restare in partita fino all'ultimo minuto. Anche quando va in svantaggio, non ho mai la sensazione che non possa recuperare e vincere la partita. Spalletti ha sistemato per bene la fase difensiva, sapendo che ha un attacco in grado di segnare in qualsiasi momento. Da ex difensore, sono impressionato dal grande ritorno di Koulibaly"