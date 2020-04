Coronavirus, tutta la squadra del Napoli si tassa per aiutare i dipendenti cassintegrati del club: i dettagli dell'iniziativa

Ultimissime Napoli - Non solo Gattuso e Giuntoli, anche tutti i calciatori del Napoli sosterranno i dipendenti della SSC Napoli finiti in cassa integrazione. Ecco cosa scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "I giocatori sono dispiaciuti per il danno economico che dovranno sopportare i 30 dipendenti del club ai quali, quanto prima, faranno giungere il loro supporto economico. Il capitano, Lorenzo Insigne, ha chiesto di poter avere gli indirizzi di tutti i dipendenti per informare loro dell’iniziativa intrapresa. La lotta al Covid 19 vede i giocatori del Napoli in prima linea, impegnati in manifestazioni di solidarietà, sia dal punto di vista morale sia economico".