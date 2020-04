CorSport - Coronavirus, indennizzo economico per gli arbitri italiani dall'Uefa in caso di maxi-ritiro: le cifre

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive di un indennizzo economico per gli arbitri in caso di maxi ritiro: "Anche il gruppo arbitrale è in attesa di capire cosa succederà. A cominciare dalla fase-1, ovvero quella del ritiro. L’ipotesi al momento è di svolgerne uno stile-Sportilia, di sei giorni, i primi tre destinati ai test medici (con ovvi tamponi per capire la positività o meno al Covid-19), gli altri tre ai test fisici. Il che dovrebbe avvenire a partire dal 24 maggio, ovvero ad una settimana dall’ipotetica ripartenza del campionato. Nel momento in cui l’Italia, anche lavorativamente parlando, riparte, sarebbe difficile chieder permessi, giorni di assenza, ferie. Ecco perché è stato ipotizzato un “indennizzo” in stile arbitri internazionali. Rimanendo all’esempio di cui sopra, sarebbero 13mila euro a giornata per tutti i 65 della CAN A, poco meno di 600mila euro considerando 45 giorni di maxi-ritiro. Una cifra indicativa, sia la prima, sia l’ultima, ma è una base sulla quale qualche arbitro fra i più lungimiranti sta ragionando".