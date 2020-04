Coronavirus, il Sud ha resistito: pericolo scampato al rischio catastrofe per la fuga dal Nord

Ultimissime coronavirus - C'è una parte dell'Europa, con 27 milioni di abitanti, che non è stata travolta dal contagio: ha meno casi positivi della Svizzera, dell'Austria e del Portogallo, ha la metà dei decessi del Belgio e poco più di un decimo di quelli della Lombardia. Qual è? È il Centro-Sud d'Italia: se fosse un'entità distinta sarebbe tra le nazioni che hanno resistito meglio a Covid-19.

Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino:

"Sorprendente, visto che un mese fa, in coincidenza con la fuga dal nord e con l'inizio del lockdown, ci si aspettava una catastrofe nel Centro-Sud, dove i sistemi sanitari sono spesso meno solidi di quelli di Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Eppure, è andata diversamente: sia chiaro, non è andata bene, ci sono molti morti e ospedali sotto stress, ma nulla di paragonabile al nord. Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Abitanti: 27 milioni, il 45 per cento degli italiani. Bene, i positivi sono 18.387, i morti 1.241. Significa che solo il 12,8 per cento dei contagiati vive da Perugia in giù, benché, come detto, in queste regioni ci sia il 45 per cento degli italiani. Tutte le dieci regioni del Centro-Sud hanno un terzo dei positivi della sola Lombardia. I numeri diventano ancora più sorprendenti se si analizzano i decessi: solo il 6,7 per cento è in queste regioni. Il tasso di letalità che spiega quanti pazienti muoiano sul totale dei positivi: in Lombardia è al 18 per cento, nel centro-sud è al 6,5".