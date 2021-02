Coronavirus, il Ministero della Salute vuole cambiare di nuovo il sistema dei colori

Ultime notizie coronavirus. Possibile un ritocco verso il basso dei valori che fanno scattare le restrizioni (fascia rossa e fascia arancione), ma anche chiusure locali, come sta succedendo in queste settimane. Oggi la cabina di regia, Ministero della Salute e Istituto superiore di sanità, definirà le nuove valutazioni sulla base, però, dei parametri in vigore.

Coronvirus Italia, rivedere il sistema dei colori

Cosa bisogna aspettarsi? Prima di tutto, l'Rt, l'indice di trasmissione, su base nazionale sarà attorno a 1, dunque al limite considerato critico. Alcune regioni sono a rischio di cambio colore con maggiori restrizioni.

La cabina di regia che si riunirà quest'oggi probabilmente applicherà in modo rigoroso il sistema dei colori, perché l'avanzata delle varianti consiglia una quota aggiuntiva di prudenza, come d'altra parte è già stato scritto nel report della settimana scorsa. I dati di ieri confermano la stagnazione dei numeri. Anche i posti letto occupati continuano a scendere, sono diventati 20.008, 309 in meno del giorno precedente. Si può prevedere che a metà marzo per ciò che riguarda i decessi da coronavirus sarà superata quota 100mila.