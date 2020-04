Coronavirus, il direttore dello Spallanzani: "Non è etico fare i test ai calciatori mentre tutti gli altri aspettano"

Ultimissime Napoli - Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’Istituto "Spallanzani" di Roma, specializzato in malattie infettive, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport

A proposito dei test preventivi.

"Premetto che non esistono patenti di immunità e non è etico far fare sierologie e test ogni pochi giorni agli atleti. Questo mentre i pazienti e il personale sanitario non riesce a farli".

Non basterebbe l’ipotesi di tenere le squadre in ritiro?

"Chi parlasse di patenti di immunità, chi consigliasse tutto questo alle istituzioni sportive, li avesse consigliati o li consigliasse è un incolto, che non sa niente di malattie infettive e da ultimo un parolaio spudorato".