Coronavirus, la fuga dei calciatori, Repubblica: i primi sono stati Ibra e CR7, poi il strano caso di Neymar e Higuain

Ultimissime calcio - I più lungimiranti s’erano mossi per tempo, quando l’Italia era ancora un paese senza fissa dimora: Ibrahimovic volato in Svezia, Leao in Portogallo, Kessié in Costa d’Avorio, Radovanovic in Croazia e Ronaldo a Madeira, dove il virus non c’era ma poi è arrivato. Anche in uno dei più remoti angoli d’Europa adesso ci sono due contagiati.

Coronavirus, la fuga dei calciatori

Come riporta La Repubblica:

"Quella degli ultimi giorni somiglia invece a una precipitosa fuga verso casa, se casa si trova in zone meno infette (almeno per ora). Si scappa da Parigi e dalla Torino juventina, mentre altrove ancora non risultano casi analoghi a quelli di Neymar o Higuain, che hanno la fortuna di poter viaggiare con jet privati aggirando il blocco dei voli di linea. Il Pipita, in isolamento volontario da quando si è saputo della positività di Rugani (11 marzo), ha levato le tende mercoledì sera: appena ha saputo che il tampone aveva dato esito negativo, ha messo in atto il piano, predisposto fin da quando aveva già spedito in Argentina la compagna Lara, la figlia e la tata, partite dopo la chiusura delle scuole. Higuain ha avvisato la Juve, non entusiasta del viaggio ma impossibilitata ad opporsi, e da Torino è volato prima a Marsiglia e poi in Spagna, dove è riuscito a imbarcarsi per il Sudamerica. Agli agenti della Polaria di Caselle ha mostrato passaporto, autocertificazione (il rientro nel proprio paese è un motivo valido per spostarsi) ed esito del test. I poliziotti hanno contattato la Juve per avere conferma e poi il Pipita ha potuto imbarcarsi. Il giorno prima la stessa trafila l’avevano fatta Khedira, andato a Stoccarda, e Pjanic, che ha raggiunto la famiglia in Lussemburgo. Da Parigi sono partiti Cavani verso l’Uruguay e Thiago Silva («Nei negozi di Parigi non si trova più nulla», s’è giustificata la moglie del difensore) e Neymar verso il Brasile, anche se la vicenda di quest’ultimo è avvolta nel mistero: pare si sia ritirato nella villa al mare di Mangaratiba, ma il suo staff fa sapere che «per motivi di sicurezza non rivelerà dove si trova»".