Coronavirus, De Laurentiis in campo per aiutare i bisognosi: in settimana azioni benefiche con le parrocchie napoletane

Ultimissime notizie - La SSC Napoli è in prima linea nella lotta al Coronavirus. Dopo le azioni benefiche di quasi tutti i calciatori del club azzurro e degli ultras della Curva B, anche il presidente Aurelio De Laurentiis è sceso in campo per dare il proprio contributo. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna di Repubblica ed evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Il presidente per una volta è sulla stessa barca degli ultras, che hanno lanciato un’iniziativa di beneficenza per i napoletani in difficoltà economica. In settimana toccherà al club azzurro, d’intesa con le Parrocchie cittadine".