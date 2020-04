Coronavirus, CorSport annuncia: il calcio riparte il 4 maggio con due settimane di lavoro individuale

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sulla possibile ripresa della serie A: "Il calcio riparte il 4 maggio con due settimane di lavoro individuale e non una sola. Questa è l'unica certezza. L'incontro fra i vertici del calcio fra cui tre illustri medici, con il ministro Vincenzo Spadafora (Sport e politiche giovanili) per discutere il protocollo della Federcalcio per la ripresa dell'attività sportiva, ha prodotto la decisione di allungare i tempi dell'attività individuale dei calciatori al rientro e molti interrogativi. Tutto o quasi si risolverà da martedì della prossima settimana in avanti. Da quella data la commissione scientifica del Ministero della Salute dovrà esprimersi sul protocollo della Federcalcio al centro di un confronto ormai politico e di governance del mondo dello sport".