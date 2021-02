Coronavirus Campania, rischio zona rossa! Contagi e decessi in aumento, situazione seria a Napoli

Coronavirus Campania - Da zona arancione a fascia rossa: è concreto il rischio in virtù di un rialzo spaventoso della curva epidemiologica sul nostro territorio. Un monito, del resto, lanciato in diretta direttamente dal sindaco Luigi De Magistris.

Ecco quanto riporta a tal proposito Il Mattino oggi in edicola:

Nelle prime tre settimane di febbraio (al 21 del mese) sono stati notificati 4.158 casi, in aumento del sei per cento rispetto a gennaio. «Napoli evidenzia un'incidenza di Covid-19 sempre maggiore rispetto alla Campania, circa il 10 per cento in più al 21 febbraio. Anche la mortalità è notevolmente aumentata, del 65 per cento rispetto a quello della Regione Campania per 100mila abitanti.

Il numero di ricoveri ospedalieri e di terapie intensive per Covid - infine - dopo una forte riduzione è attualmente stabile». «È chiaro che i contagi stanno salendo ed è verosimile, se continuano a salire, che ritorneremo - avverte il primo cittadino parlando a radio Crc - mi auguro per un periodo limitato, in una zona rossa»