Coronavirus Campania, Il Mattino: De Luca prima del 15 giugno può eliminare l'obbligo della mascherina! Si userà solo in un caso: i dettagli

Ultime Coronavirus Campania - Il 3 e il 15 giugno, queste sono le date segnate in rosso nel calendario del governatore Vincenzo De Luca. La prima, mercoledì prossimo, vedrà l'apertura dei confini regionali: il presidente della Regione ha espresso con nettezza le sue perplessità, ma sta predisponendo i test rapidi ed i controlli ai caselli autostradali, nelle stazioni e all'aeroporto di Capodichino per coloro che giungeranno da altre regioni d'Italia. La seconda data cruciale è invece il 15 giugno, giorno in cui scadono le varie ordinanze attualmente in vigore.

Ma c'è una novità in vista, che potrebbe riguardare la Regione Campania e l'uso delle mascherine. A dare la notizia, è l'edizione odierna de Il Mattino:

"Premesso che il distanziamento fisico tra le persone è una prescrizione dell'Oms relativa alla pandemia globale, quindi una misura di carattere internazionale non derogabile dai singoli Stati, in Campania come sta per accadere già in Veneto, a sentire gli annunci del governatore Luca Zaia potrebbe esserci un allentamento dell'obbligo di indossare la mascherina nei luoghi pubblici all'aperto.

A quanto trapela, l'Unità di Crisi regionale valuterà nei prossimi giorni l'andamento epidemiologico e, se il numero medio dei contagi in Campania resterà quello registrato negli ultimi giorni, si potrebbe pensare di anticipare a prima del 15 giugno l'eliminazione dell'obbligo di mascherina lasciandolo in vigore soltanto per i luoghi pubblici al chiuso. Sarebbe già un grande passo in avanti per i cittadini, soprattutto considerando che si va incontro al caldo torrido dell'estate particolarmente difficile da tollerare in città".