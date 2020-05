Corbo: "Il calcio deve ripartire con una logica di impresa: serve un punto di equilibrio tra rischio e profitto"

Ultime calcio - Antonio Corbo scrive nel suo Graffio per La Repubblica:

"Fermo davanti al semaforo giallo del ministro Spadafora, il calcio italiano si dispera. Ha buoni motivi per sentirsi bloccato da un governo che non decide. Sfortunato al punto da inchiodarsi sul nome: si può chiamarlo “Decreto Aprile” se il 5 maggio è ancora indefinito? Questo tormentato attendismo si riversa anche sulla ripresa del campionato. Una vicenda marginale nell’emergenza italiana, ma simbolo di una più vasta tragedia. Più che il virus, fa soffrire l’ottusa cultura dei luoghi comuni. Basta dire che la salute dei calciatori e dei tifosi viene prima di ogni cosa. Da due mesi non si sente altro, e questo rifugio nella banalità è un labirinto in cui anche il calcio si disperde. Come dire: le rapine si evitano chiudendo le banche, gli errori arbitrali finiscono se si abolisce la moviola, fino a pensare che il calciatore possa schivare il virus solo non giocando. Ma un giorno l’Italia potrà liberarsi dei benpensanti? Se il calcio avverte l’esigenza di riprendere, essendo la terza industria italiana, deve comportarsi secondo una logica imprenditoriale. Se è sul ciglio del burrone con 4 miliardi di debiti, se deve produrre partite per la tv e scongiurare il pericolo di veder fallite alcune società, i dirigenti federali e dei club vadano oltre pause e paure del governo. Da Confindustria a Confesercenti si sono battuti tutti per riprendere. La salute conta più di ogni altra cosa: è una frase che fonda sulla verità, ma da sola non sopravvive al digiuno. Il cieco immobilismo porta la fame. Il calcio deve ripartire con una logica di impresa. Cercare quindi un punto di equilibro tra salute e produzione, tra fame e lavoro, tra sicurezza ed economia, tra rischio e profitto. Un paese moderno deve accettare questa faticosa ricerca di equilibrio tra elementi in contrasto. Immagino l’attività di un imprenditore, ed il calcio ne ha tanti, De Laurentiis è tra questi e lo dimostra lottando per la ripresa, ma anche per la sicurezza dei suoi, come rivelano la ricerca non facile dei tamponi e la cura per igienizzare Castel Volturno.

Il calcio si è impigliato in una tendenza che nuoce al paese. Non decidere, non rischiare, non produrre. Il sistema paese non può essere solo quello di aspettare la ciotola di riso dello Stato sdraiati sui divani. Il reddito di cittadinanza, giusto se soccorre i poveri, sottrae dinamismo ai giovani come alle imprese. L’estate 2019 fu turbata dalle proteste degli operatori del turismo: chi percepiva quel reddito rifiutava le offerte di lavori stagionali, alcuni le accettavano solo con pagamenti in nero. E questa non è un’altra storia. Ma un altro indizio di questa Italia così prudente e saggia da innestare solo la retromarcia".