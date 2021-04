Corbo: "Gattuso ha già scelto, dentro Osimhen e Mertens in panchina! Una scommessa con pro e contro"

Ultimissime calcio Napoli - Antonio Corbo su Repubblica anticipa le scelte di Gattuso, con Torino-Napoli che scenderanno in campo oggi alle ore 18.30:

"Concentrato per fortuna solo sul Torino, Gattuso avrebbe già scelto Osimhen con Mertens in panchina. È una scommessa. pro e contro. Primo, il gigante nigeriano può rimanere ingabbiato nella difesa a tre del Torino fra le braccia del trentunenne camerunense Nicolas ‘Nkoulu campione d’Africa, aiutato dal napoletano Izzo a destra e dal brasiliano Bremer a sinistra. L’esperienza con la Lazio suggerisce di tenere larghi gli esterni per slabbrare la difesa avversaria a tre e infilare Insigne alle spalle di Singo con Mario Rui in sovrapposizione, Zielinski al centro dell’asse Mandragora-Rincon, toccherà Verdi a Di Lorenzo. Già, chi si rivede. Gattuso se non può parlare, meglio lasciarlo tranquillo. Ha altro a cui pensare per un mese".