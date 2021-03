Corbo: "Eccitante volata Champions, vale un bancomat da 40mln di euro a salire! Gattuso resiste alle sirene che suggeriscono Osimhen"

Napoli Calcio - Antonio Corbo, editorialista di Repubblica, commenta la vittoria del Napoli sul quotidiano odierno.

"Eccitante volata Champions, che vale un bancomat da 40 milioni in su. Avanti Napoli, può provarci. I protagonisti sono due. Gattuso resiste alle sirene che suggeriscono Osimhen, concede solo qualche margine di dubbio, ma non pensa di tenersi Mertens in panchina. Ottima scelta, perché il “Ciro di Posillipo” segna due gol, settimo e ottavo di una stagione in rimonta. Lascerà spiccioli di tempo al biondone nigeriano. Risolto il primo quiz, Gattuso gestisce meglio di Fonseca la partita, avendola preparata con intelligenza, come non sempre gli è riuscito, quando tentava magari per mancanza di titolari delle soluzioni tattiche estemporanee e squilibrate£