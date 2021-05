Coppia inedita Rrahmani-Manolas, CorSport: pochissimi minuti insieme e quel precedente poco incoraggiante da combattere

Notizie Napoli calcio. Con l'assenza di Koulibaly e Maksimovic, il Napoli sarà costretto per forza di cose ad affidarsi a Manolas e Rrahmani per le ultime gare di campionato. Ecco cosa scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sull'inedita coppia di centrali azzurri:

L’unica volta in cui Kostas Manolas e Amir Rrahmani si ritrovarono vicini-vicini, finì maluccio e fu un esperimento che durò niente: 16' appena, il tempo necessario per accorgersi che almeno quel pomeriggio, a Udine, ci fosse per entrambi un nemico oscuro da combattere. Manolas si arrese subito, un quarto d’ora appena, e Rrahmani, debuttante che si ritrovò allo sbaraglio dopo essere rimasto per quattro mesi in panchina, sorseggiò quel amarissimo calice dell’ignominia che viene riservato a chi ne fa una grossa, ma grossa assai.