Coppa Italia Napoli-Lazio, CorSport: ci sarà una mezza rivoluzione di Gattuso, spunta un centrocampo inedito dal primo minuto

Ultimissime calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport prova a delineare l'undici che Rino Gattuso avrebbe in mente per la partita di Coppa Italia contro la Lazio: "Sarà una mezza rivoluzione che comincerà dal basso, dal probabile ritorno di Meret in porta, e poi, nella linea a quattro, Mario Rui a sinistra, Di Lorenzo di nuovo a destra e in mezzo, Manolas e Luperto assieme. Ma le novità sono garantite a centrocampo, dove qualcosa si può rischiare: per esempio Demme dinnanzi alla difesa, con Allan in mediana e con Zielinski da mezzala di sinistra. La presenza di Lobotka consente di osare, ma lo slovacco ha ancora pochissimi allenamenti alle spalle e può essere sfruttato soprattutto per una staffetta che sembra più o meno annunciata con uno dei centrocampisti. E’ una partita da dentro o fuori, che richiederà anche dosaggio delle forze, perché la possibilità dei supplementari va tenuta in considerazione: ma è anche una sfida che, come poche, può spargere autostima oppure demolire le resistenze nervose. La Coppa Italia è una finestra spalancata sull’Europa League, però bisogna vincerla, e per andare avanti la tentazione di Gattuso sarebbe di giocarsela con quelli che offrono garanzie, senza addentrarsi in troppi esperimenti: Callejon, Milik e Insigne sono in vantaggio ma Lozano è una scelta e lo è, nel caso stia meglio, anche Mertens, che ha ricominciato a starsene in gruppo e pensa sempre sia cosa buona e giusta avvicinare Hamsik e tentare di strappargli il record dei gol segnati in maglia azzurra".