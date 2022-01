Coppa Italia Napoli-Fiorentina, le probabili formazioni CorSport: due dubbi per Spalletti, debutta Tuanzebe [GRAFICO]

Napoli calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha pubblicato le probabili formazioni della gara di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina. Negli undici di Spalletti potrebbero esserci delle novità come Tuanzebe dal primo minuto. C'è anche la possibilità di un turno di riposo per Di Lorenzo, il tecnico sta valutando se lanciare o no Zanoli dal primo minuto.

Napoli Fiorentina, le scelte di Spalletti

Il Corriere dello Sport scrive sulla formazione di Spalletti: