Coppa Italia Napoli-Fiorentina, CorSport: Lozano potrebbe giocare qualche minuto

"Lozano è tornato a Napoli giusto in tempo per accomodarsi in panchina. Sì, il piano di Spalletti è proprio questo: recuperare un uomo di certo a corto di condizione e reduce da una trasvolata oceanica conclusa ieri sera, ma eventualmente in grado di giocare qualche minuto. Comincia così, con la notizia del rientro del Chucky, la vigilia della partita con la Fiorentina in programma oggi alle 18 al Maradona e valida per gli ottavi di Coppa Italia: sfida secca, dentro o fuori".