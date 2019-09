Convenzione San Paolo, il Mattino: la firma entro Napoli-Samp! La conferma dal Comune: l'invito

Convenzione San Paolo. «Abbiamo avuto contatti con la Società, credo che la firma della convenzione per la gestione dello stadio San Paolo arriverà a breve». Così l'assessore comunale allo Sport, Ciro Borriello ha parlato alla radio ufficiale della SSC Napoli.

Come rivela l'edizione odierna de Il Mattino, sostanzialmente la firma dovrebbe arrivare alla vigilia della prima gara casalinga del Napoli di patron Aurelio De Laurentiis in programma sabato alle 18.

Convenzione San Paolo, prima di Napoli-Sampdoria la firma

Sarà la volta buona? Certo è che il capo di gabinetto Attilio Auricchio ha già invitato consiglieri comunali, assessori e presidenti di Municipalità allo stadio per Napoli-Sampdoria di sabato. Auricchio «prega di far arrivare entro e non oltre l'11 settembre nominativi corredati da documento di identità e richieste». Ma c'è chi dice no come il consigliere di Agorà Nino Simeone, che non votò la convenzione in Consiglio comunale:

«Sì, anche io ho ricevuto, con grande sorpresa, l'invito da parte del capo di gabinetto ad assistere alla partita di sabato. Questo vuol dire che la Ssc Napoli ha regolarizzato la posizione debitoria con il Comune di Napoli? E che ha anche accettato e firmato la convenzione votata dal Consiglio comunale per l'utilizzo dello stadio? Se così fosse sarei contento perché significherebbe che abbiamo regolarizzato una posizione conflittuale e debitoria alquanto imbarazzante che aveva fatto maturare in tutti, anche su indicazione del sindaco de Magistris, tramite il capo di gabinetto, la scelta di non presenziare più alle partite della squadra di calcio del Napoli. Altrimenti di cosa stiamo parlando?».

Stadio San Paolo

De Laurentiis sarebbe quindi vicino a chiudere l'accordo con l'amministrazione comunale, ma perchè questa lunga attesa per la firma? Il Mattino spiega: