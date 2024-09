Conte può già pensare allo scudetto? C'è un dato che per due volte è già successo in passato

Ultime notizie SSC Napoli - Per Antonio Conte è successo, per due volte, che prima di prendersi lo scudetto, la sua Juventus e la sua Inter abbiano avuto bisogno d’un periodo fisiologico per esplodere, quello che non è stato necessario al Napoli (Verona a parte). Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Conte può pensare allo scudetto?

Il quotidiano in edicola racconta che la prima Juventus, anno 2011, "partì benino, non benissimo e alla quarta, pur imbattuta, avendo subito tre gol e segnandone sei, riuscì a prendersi otto punti (due pareggi e due vittorie). E l’Inter 2020-21, che si presentò con 5 reti a Benevento, 4 alla Fiorentina, dopo aver pareggiato con la Lazio s’inabissò al primo incrocio milanese, il derby".

