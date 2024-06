Conte avrà un ruolo da manager all'inglese a Napoli, ADL gli ha dato pieni poteri: il retroscena

Notizie Napoli - Antonio Conte è sbarcato ieri a Napoli insieme al DS azzurro Giovanni Manna e al neo team manager Lele Oriali. L'edizione online di Repubblica fa il punto della situazione in merito al ruolo extra campo che avrà il neo tecnico azzurro:

"Ha trascorso il pomeriggio al centro sportivo di Castel Volturno e ha fatto il punto della situazione con il suo staff, scortato come un'ombra da Gabriele Oriali. Sul tavolo l'organizzazione del doppio ritiro estivo in Trentino e in Abruzzo, l'organizzazione logistica del lavoro e ovviamente il mercato. L'ex ct della Nazionale avrà pure un ruolo di manager, all'inglese: tant'è che il presidente gli ha immediatamente concesso pieni poteri".