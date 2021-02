Conte-Agnelli, insulti e gestacci ma a referto non c'è niente: interviene la Procura, ecco cosa rischiano

Ultimissime notizie Coppa Italia. Continuano le polemiche dopo Juventus-Inter, la semifinale di Coppa Italia durante la quale è andata in scena la rissa verbale tra Andrea Agnelli e Antonio Conte, e di cui, tuttavia, non c'è alcuna traccia nel referto dell'arbitro Mariani. E' per questo che sulla vicenda è intervenuta direttamente la Procura federale, che adesso vuole vederci chiaro sulla vicenda. Ne parla l'edizione odierna del Corriere della Sera.

Agnelli-Conte, indaga la Procura

L’interrogativo è come sia possibile che nessuno abbia sentito niente. Passi per l’arbitro, concentrato sulle questioni di campo, ma i due ispettori della procura e il quarto uomo come possono aver ignorato l’ignobile gazzarra? E infatti l’inchiesta parte proprio da Daniele Chiffi, 46 anni, padovano, quarto uomo durante Juve-Inter e già convocato dal capo degli 007 federali Giuseppe Chiné. L’interrogatorio è atteso nelle prossime ore in video conferenza. Nel frattempo la Procura ha acquisito le immagini più significative e gli articoli sulla zuffa in questione. Dopo Chiffi dovrebbe toccare a Agnelli e Conte. L’inchiesta è partita subito, più rapidamente di quanto sia avvenuto per Ibrahimovic-Lukaku (lunedì sarà interrogato il centravanti belga). Juve e Inter hanno fornito versioni diverse. Conte rischia due giornate di squalifica, Agnelli un mese di inibizione.