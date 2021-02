"Cogl***, pagliaccio!". Faida Conte-Agnelli, volano insulti negli spogliatoi!

Ultimissime notizie. Oggi La Repubblica riporta una serie di episodi legati all'eterna faida in corso tra Andrea Agnelli e Antonio Conte, o meglio tra Juventus e Inter. Allo Juventus Stadium è addirittura partita una petizione per rimuovere la stella dedicata a Conte, ex allenatore bianconero. Tra i due litiganti gli scontri sono stati tanti e Repubblica riporta i litigi dell'estate 2014 e il tentativo di ricucire il rapporto nel 2019 quando Conte sembrava potesse ritornare alla Juventus. Tutto però è tornato ad incrinarsi martedì sera, dopo la semifinale di Coppa Italia Juve-Inter. "Dopo il dito medio di Conte, l’invito di Agnelli (senza mascherina) a ficcarselo là dove non batte il sole, e la lite tra l’allenatore e Bonucci (che ha detto al suo ex capo: «Devi portare rispetto all’arbitro») documentati dalle telecamere, sono arrivate le testimonianze di parte".

Litigio Agnelli-Conte

Secondo quando riporta La Repubblica, Conte sarebbe stato insultato per tutto il primo tempo («Cogli.., pagliaccio, pensa ad allenare») da una voce che arrivava dalla zona della tribuna dov’erano sistemati i dirigenti bianconeri: ce l’avevano con le sue continue lamentele nei confronti dell’arbitro. Lui si è risentito e ha accusato gli juventini di mancanza d’educazione. Dopo il 90’, un Conte sempre più nervoso avrebbe inalberato il dito medio una seconda volta, venendo poi a contatto con Agnelli, sceso dalla tribune agli spogliatoi. Lì sarebbe partito un secondo "cogl..", con l’allenatore che avrebbe invitato il presidente a un incontro più ravvicinato: «Vieni a dirmelo in faccia». Adesso si attende di capire cosa deciderà di fare l'arbitro Chiffi, che pare abbia riportato tutto nel referto di gara.