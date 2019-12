Confronto tra calciatori, Il Mattino: la riunione è proseguita senza Ancelotti. Spunta la reazione di ADL alla decisione sul ritiro

Ultime calcio Napoli - A Castel Volturno, nella mattinata di ieri, si è tenuto un confronto tra la squadra e Carlo Ancelotti. Dopo quaranta minuti con Ancelotti, i calciatori restano riuniti. Allan, Mertens e Callejon chiedono a tutti di restare dentro. Nessuno si oppone al ritiro: il tempo della rivolta è lontano.

Come riporta Il Mattino:

"Qualche calciatore prova a capire se la squadra è per caso contraria al ritiro. Una discussione che si apre e si chiude in un baleno: nessuno si oppone, nessuno fa il bastian contrario. Però è evidente che la strada presa da Ancelotti è un vicolo senza ritorno: perché lui stesso ha detto che solo in un caso sarebbe pronto a dimettersi, ovvero se non avvertisse la fiducia della società o della squadra. Ed è evidente che qualcosa comincia a scricchiolare. Solo il campo potrà dire se ieri è stato siglato un «nuovo inizio». L'ennesimo. Di certo, l'ultimo. De Laurentiis viene aggiornato in tempo reale: sorride alla decisione del ritiro anticipato a partire da domani, era la linea che aveva dettato lui. E su cui Ancelotti si era detto «non d'accordo». Ma ora non è il tempo di capire chi ha torto e chi ha ragione. C'è una stagione da rimettere in piedi. E ci vuole una grande dose di ottimismo, in queste ore, per poter credere che sia ancora possibile".

De Laurentiis