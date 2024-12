Condizioni Bove, da Firenze: "Decisione inevitabile dei medici, destino purtroppo segnato"

Notizie Calcio - L'edizione in edicola oggi di Repubblica dà gli ultimi aggiornamenti in merito alla situazione clinica di Edoardo Bove dopo quanto accaduto domenica pomeriggio in campo durante Fiorentina-Inter:

"Un’altra giornata di esami per Edoardo Bove a Careggi. Il giovane calciatore della Fiorentina sta bene, ha solo bisogno di un monitoraggio continuo al cuore, che si è fermato nell’ambulanza che domenica scorsa lo trasportava dallo stadio Franchi al policlinico fiorentino. I medici gli hanno già fatto vari approfondimenti ma continuano a studiare il caso, concentrandosi su vari aspetti. Si cerca ad esempio di capire come mai avesse, al momento del ricovero, una carenza di potassio, che potrebbe aver avuto un ruolo nella fibrillazione che lo ha colpito.

Condizioni Bove, l'aggiornamento dall'ospedale



Nei giorni scorsi sono già stati fatti i prelievi per cercare eventuali malattie genetiche che potrebbero aver danneggiato il cuore e quindi scatenare la crisi “ elettrica” dell’organo. Ci vorranno alcune settimane per avere una risposta. Si lavora anche sulle immagini, per capire cosa può essere stato a provocare la crisi.

Riguardo al futuro, la strada del defibrillatore sottopelle appareormai segnata. Sono le linee guida internazionali a prevedere, quando c’è un arresto per fibrillazione sul quale si è intervenuti con un defibrillatore, l’impianto di un dispositivo salvavita. I medici hanno preso la loro decisione e anche il giocatore sarebbe d’accordo. Proseguono gli accertamenti prima di attivare la sala di aritmologia di Careggi, dove ogni anno vengono messi decine e decine di dispositivi, tipo defibrillatori e pacemakers.



Riguardo alla carriera professionistica di Bove, come ormai noto, non potrà proseguire nel nostro Paese perché in Italia non è prevista la possibilità di giocare con il defibrillatore. Cosa diversa sono altri Paesi, come ad esempio il Belgio e la Gran Bretagna. Ma adesso è presto per pensare al futuro calcistico, È il momento della diagnosi e delle cure, per evitare che il giocatore ventiduenne possa avere altri malori".