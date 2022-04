Condò: "Questo Napoli conosce infiniti modi di autodistruggersi! De Laurentiis superi la sindrome da Conte Ugolino"

Paolo Condò, editorialista di Repubblica, commenta il crollo del Napoli contro l'Empoli per 3-2.

"Il Napoli è uscito dal giro scudetto in una maniera che, in soli dieci minuti, ha fotografato il suo finale di stagione: non un calo, ma una frana. Fa impressione ripensare a soltanto tre settimane fa, quando la squadra di Spalletti era padrona del proprio destino.

Questo Napoli conosce infiniti modi di autodistruggersi, e l’assunzione di responsabilità da parte di Spalletti, con quel reiterato “devo pagare io”, assomiglia a una richiesta di chiarimento con il club.

La squadra non regge le aspettative create dal suo stesso valore, per vincere lo scudetto dovrebbe giocare bendata e con i tappi di cera nelle orecchie, e non c’è mai rimedio alla prima circostanza negativa. A questo punto il gruppo dovrà essere profondamente ristrutturato, e non ci viene in mente un tecnico più adeguato di Spalletti per gestirlo: ma a patto che De Laurentiis superi la sindrome da Conte Ugolino che nel tempo l’ha sempre portato a divorare i suoi allenatori"