Compleanno Kvaratskhelia: il regalo più gradito glielo farà Osimhen

Napoli - Il Napoli deve continuare a lavorare testa bassa per provare a risalire la classifica di Serie A. Intanto, arrivano aggiornamenti riguardo quella che è l'attuale situazione in casa Napoli sul rientro di Osimhen.

Osimhen Kvaratskhelia

Osimhen e Kvaratskhelia di nuovo insieme

Il georgiano ha compiuto ieri 23 anni e il regalo più gradito glielo farà con il suo ritorno proprio Osimhen. Tutti i compagni attendono a braccia aperte il rientro del nigeriano che nelle prossime ore sarà di nuovo a Napoli e pronto per la prossima partita già contro il Genoa. Finalmente l’emergenza sta per finire e Mazzarri non vede l'ora di lavorare con tutta la squadra al completo, adesso non avrà più scuse e dovrà trovare risultati. A riportarlo è Repubblica.