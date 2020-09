"Come può alimentarsi una negoziazione seria?", ADL gela nuovamente il Man City: la permanenza di Koulibaly ora non è da scartare

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sulla possibile permanenza di Koulibaly a Napoli: "E’ una ipotesi da non scartare, ma altre cose possono accadere, in questo pazzo mondo in cui, paradosso, si tenta di alimentare una trattativa senza riuscire a parlarsi direttamente: il City ha scelto percorsi laterali, per arrivare a Koulibaly, e non volendo dialogare con il Napoli, a due anni di distanza dallo «sgarbo» di Jorginho, l’ha fatto attraverso Fali Ramadani, l’autorevole manager del senegalese che ha già la valigia sul letto, suscitando l’ironica curiosità di De Laurentiis. «Come può alimentarsi una negoziazione seria?». Koulibaly al City c’è stato vicino o anche lontano, dipende dai punti di (s)vista, ma ai settantacinque milioni di euro nessuno s’è mai accostato, neanche con i bonus".