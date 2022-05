Colloquio Spalletti-Ospina, Gazzetta svela un retroscena

Sabato allo stadio Grande Torino, e anche davanti alla tv, come racconta la Gazzetta dello Sport, in molti si sono chiesti cosa avessero da dirsi per buona parte del primo tempo il tecnico Spalletti e David Ospina.

Spalletti-Ospina, il retroscena

Come svelato dalla Gazzetta, nessuna tensione ma voglia di spiegarsi e capirsi. Semplicemente perché il portiere è il primo costruttore di gioco e su questo il tecnico non si sposta di un millimetro, come ha spiegato anche all’indomani dell'errore di Meret a Empoli, per il quale si è preso la responsabilità:

«Il portiere non deve solo parare, ma anche costruire, iniziare l’azione come fanno i difensori, perché ormai tutte le squadre, gli allenatori giovani in Italia, così come all’estero, fanno tutti allo stesso modo, ti vengono addosso e fanno l’uomo contro uomo, non è possibile iniziare l’azione in modo facile, ci vuole il portiere bravo coi piedi. E nel migliorare questa qualità ci sta che il portiere possa commettere degli errori»

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli