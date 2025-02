Classifica ammoniti: la posizione del Napoli. Un dato accentua le qualità degli azzurri

Napoli - La squadra di Antonio Conte è la meno cattiva, dal punti di vista disciplinare, del campionato. Gli azzurri sono infatti ultimi in classifica per quanto riguarda la classifica delle ammonizioni rimediate dopo 24 giornate.

Classifica ammoniti della Serie A

Ecco cosa si legge sulle pagine del Corriere dello Sport sulla classifica degli ammoniti in Serie A:

"Aggressivi, determinati ma corretti. Il Napoli è una squadra pulita negli interventi: con 28 cartellini gialli dopo 24 giornate è ultima per ammonizioni in Serie A. La penultima di cartellini ne ha 35 ed è l’Inter. Sette in più. Un dato importante che accentua le qualità della prima della classe e che evidenzia la capacità di saper esaltarsi nei duelli individuali senza dover ricorrere a falli eccessivi o interventi al limite del consentito. La Lazio, rivale oggi all’Olimpico, è terza nella speciale classifica: le ammonizioni sono già 52. Praticamente il doppio rispetto al Napoli".