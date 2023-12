Clamorosa accusa: "De Laurentiis vuole lo stadio Maradona per poi vendere il Napoli"

Ultime notizie: stadio Maradona, continua la polemica tra SSC Napoli e Comune di Napoli! Oggi il quotidiano Il Mattino svela le perplessità del consiglio comunale napoletano e del sindaco Gaetano Manfredi.

Le insistenze del presidente De Laurentiis appaiono, agli occhi di Palazzo San Giacomo, come "una manovra per poi vendere in blocco società e stadio". In pratica, De Laurentiis vorrebbe comprare lo stadio Maradona per poi rinvendere la SSC Napoli con uno stadio di proprietà nel pacchetto. Per il Comune di Napoli, De Laurentiis non ha ancora venduto il club perché "la società è proprietaria solo dei cartellini dei giocatori ma non ha patrimonio immobiliare, mentre se avesse uno stadio di proprietà cambierebbe rapidamente lo scenario".