Cinque sostituzioni? Per Gazzetta sarebbe una modifica temporanea, Napoli 5° per minuti totali [GRAFICO]

Serie A - La Fifa e l’Ifab mettono particolare attenzione alla salute dei calciatori e stanno valutando quanto potrebbe essere sfiancante una ripresa “compressa”, come racconta la Gazzetta dello Sport:

“Le cinque sostituzioni sarebbero, però, sempre in tre slot per evitare che diventino un’arma tattica per spezzettare il gioco fino allo sfinimento. In ogni caso, sarebbe una modifica temporanea valida per il finale di stagione, al massimo anche nella prossima se l’emergenza condizionasse il 2020-21. Poi in futuro si potrà valutare se rendere strutturale la modifica in un calcio ormai libero dalle angosce del virus”