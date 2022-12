"Ci vediamo la settimana prossima", scambio Zanoli-Bereszynski in dirittura d'arrivo: la situazione

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport entra nel vivo del possibile scambio di prestiti tra Napoli e Sampdoria per quanto riguarda Zanoli e Bereszynski. Le chiacchierate tra i due club vanno avanti anche se non c'è tutta questa fretta a quanto pare. Il Corriere dello Sport riporta un virgolettato delle parti in causa di questa trattativa che garantirebbe al Napoli un vice Di Lorenzo con maggiore esperienza.

Scambio Zanoli Bereszynski

Ecco cosa scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport su questa operazione tra Napoli e Sampdoria: