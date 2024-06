Chiesa via dalla Juve? Tuttosport: nodo ingaggio per Napoli e Roma

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive sul futuro di Federico Chiesa che piace a Roma e Napoli:

"Così, non ci sarebbe da stupirsi se l’incontro tra Giuntoli e Ramadani non partorisse l’intesa, anche perché l’idea di un accordo annuale alla Rabiot non attira particolarmente il giocatore. In quel caso l’agente di incontri ne avrebbe altri. Roma e Napoli hanno già allungato gli occhi su Chiesa e cominciato a fare i conti. Complicati, perché la Juve chiederebbe 40 milioni e l’ingaggio sarebbe un problema anche per loro (che inoltre non giocheranno la Champions). I conti tornerebbero invece facilmente se fatti in sterline, ma dalla Premier finora non sono arrivate avancese concrete".