CorSport - Chiesa non ha mai segnato al Napoli: statistiche incredibili contro gli azzurri. 25 tiri e 0 goal

Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, dopo i due successi consecutivi della Fiorentina, con la Spal in campionato prima e contro l’Atalanta in Coppa Italia dopo, adesso anche Federico Chiesa punta a sfatare tutti i tabù. Perché i viola non vincono almeno due partite di fila in Serie A dalla prima settimana di ottobre (allora furono tre, contro la Samp, col Milan e con l’Udinese) e, di contro il Napoli, già reduce da due ko consecutivi, non ne mette insieme tre in una singola stagione di A dal 2012, quando in panchina c’era Mazzarri. E il figlio d’arte ha voglia di rovesciare la prospettiva. E poi c’è il gol che gli manca.

Chiesa ed Allan in Fiorentina-Napoli

Sì, perché contro la squadra del presidente De Laurentiis, che in passato tante volte aveva cercato di convincere gli amici Della Valle a cedergli questo straordinario figlio del vivaio italiano, Fede non ha mai festeggiato una rete. Ci ha provato 25 volte, con 7 tiri nello specchio, un record mai tentato contro nessun altro avversario, ma tra sfortuna e abilità del numero avversario, non ha mai festeggiato a dovere. E’ qui che c’è da riscrivere la storia: e dopo aver riposato agli ottavi (ha giocato 8 minuti, compreso il recupero), è da lui che la Fiorentina punta a ripartire.