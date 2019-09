Chiellini consola Koulibaly a fine partita, Gazzetta: "Ci sono grandi difensori e grandi uomini di sport"

Notizie Calcio Napoli - E' un Kalidou Kolubaly distrutto al triplice fischio di Juventus-Napoli. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola sottolinea il gesto di Giorgio Chiellini a fine partita, col capitano bianconero che si è subito recato dal difensore senegalese per consolarlo:

Higuain alla fine ha usato due parole per descrivere tutto questo: «Una montagna russa». In effetti… Poi ha guardato lontano, al campionato: «È una vittoria meritata, importante. Ora però c’è da lavorare. Juve riconquistata? Io sono venuto con la motivazione per rimanere e lo sto dimostrando. Sono attaccato a questa squadra, a questa maglia, ai tifosi e voglio rimanere». Koulibaly poco lontano ripensava a tutto quello che era successo e un altro difensore, con le stampelle in mano, smetteva di festeggiare ed entrava in campo per consolarlo. Giorgio Chiellini. Ci sono grandi difensori e grandi uomini di sport.