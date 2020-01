“Chi non ci crede va fuori”: Gattuso annuncia l'epurazione contro la Lazio? Cronache di Napoli: domani fuori i big

Ultimissime calcio Napoli - Un faccia a faccia senza filtri, Gattuso da una parte, la squadra da un’altra. Coscienti che, a questo punto, per salvare il Napoli dalla rovina serve un’assunzione di responsabilità da parte di tutti:?allenatore, calciatori, società. Teatro del summit la palestra di Castelvolturno, come racconta l'edizione odierna di Cronache di Napoli:

"Una partita, con la Lazio, che è l’ennesimo spartiacque di una stagione in cui il Napoli si è letteralmente sgretolato, in campo e fuori. Non lo dice, Gattuso, ma fa capire che nel gruppo c’è poca convinzione: tra multe, contratti in scadenza o da rinnovare, non tutti danno il massimo. Anzi, c’è chi tira persino indietro la gamba. Ecco perchè, nel confronto che ha avuto con la squadra, Ringhio è stato esplicito: “Chi non ci crede va fuori”. Parole che annunciano una vera e propria epurazione che scatterà contro la Lazio: fuori i big, Callejon e Fabian, in primis"